ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１９１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式21日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 44747.30（-191.01 -0.43%）
ナスダック 21071.67（-101.19 -0.48%）
CME日経平均先物 42655（大証終比：+45 +0.11%）
欧州株式21日終値
英FT100 9309.20（+21.06 +0.23%）
独DAX 24293.34（+16.37 +0.07%）
仏CAC40 7938.29（-34.74 -0.44%）
米国債利回り
2年債 3.796（+0.048）
10年債 4.334（+0.043）
30年債 4.928（+0.033）
期待インフレ率 2.395（+0.035）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.757（+0.040）
英 国 4.729（+0.057）
カナダ 3.476（+0.030）
豪 州 4.278（-0.020）
日 本 1.604（0.000）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.21（+0.50 +0.80%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3382.70（-5.80 -0.17%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112272.38（-2114.64 -1.85%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1664万5503（-313517 -1.85%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 44747.30（-191.01 -0.43%）
ナスダック 21071.67（-101.19 -0.48%）
CME日経平均先物 42655（大証終比：+45 +0.11%）
欧州株式21日終値
英FT100 9309.20（+21.06 +0.23%）
独DAX 24293.34（+16.37 +0.07%）
仏CAC40 7938.29（-34.74 -0.44%）
米国債利回り
2年債 3.796（+0.048）
10年債 4.334（+0.043）
30年債 4.928（+0.033）
期待インフレ率 2.395（+0.035）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.757（+0.040）
英 国 4.729（+0.057）
カナダ 3.476（+0.030）
豪 州 4.278（-0.020）
日 本 1.604（0.000）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.21（+0.50 +0.80%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3382.70（-5.80 -0.17%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝112272.38（-2114.64 -1.85%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1664万5503（-313517 -1.85%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ