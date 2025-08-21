本気で惚れられている証拠。男性が本命に思わず送る「LINEのメッセージ」
恋愛においてLINEは重要な役割を担ってくれますが、同時に気になる男性や好きな男性の本音を確かめる上でも大いに役立つでしょう。
そこで今回は、そんなLINEで男性が本命に思わず送ってしまう「メッセージ」を紹介します。
シンプルに「会いたい」と伝える
男性はLINEで長々と文章を書いたりしない傾向があります。
なので、本命の女性に対しても自分の想いを簡潔なメッセージで送ってしまう傾向があり、シンプルに「会いたい」と伝えてくるはずです。
以前のやり取りや会話の内容からデートに誘ってくる
男性は本命の女性との会話やLINEでのやり取りの内容をよく記憶しているものです。
なので、男性の方から以前のやり取りや会話の内容についてLINEのメッセージを送ってくるなら、本命サインの可能性大ということ。
きっと「ここ行きたいって言ってなかった？」「今度〇〇を食べに行こう」など直接デートの誘いに盛り込んでくるでしょう。
男性は本命の女性に対して今回紹介したようなメッセージを必ずと言っていいレベルで送ってくるものなので、ぜひ気になる男性や好きな男性の本心を確かめる上での参考にしてみてくださいね。
🌼好かれたいよりも嫌われたくない。男性が本命の女性に「絶対しないこと」