ドジャースで右肩痛のため負傷者リストに入っている佐々木朗希投手（２３）が傘下マイナーの３Ａオクラホマシティーの一員として２０日、同タコマ戦（タコマ）で２度目のリハビリ登板に臨んだ。中５日で６０球を投げ、四回途中３安打２失点（自責点１）の結果に「球数をしっかりこなせたし、（降板後の）健康面もいい状態にある」と明るい声で話した。

最速９７・８マイル（約１５７キロ）を計測。９７日ぶりの実戦復帰となった１４日の前回登板は９５・７マイル（約１５４キロ）にとどまったこともあり、マウンド上から場内の球速表示板を確認しながら「出力」を意識。「満足はしてないが、いい感覚できている。もう少し上がる」と手応えを口にした。

５月に戦列を離れて３カ月以上が経過。けがをしないための投球フォームの修正と肉体強化の日々を「今は本当に苦しい」と吐露した。１００マイル（約１６１キロ）の剛球復活へ「自分の中では投げられる能力があると思う。秘めているところを解放していくことが大事」と自信をのぞかせる。

「ここを越えたらすごく楽しみな部分はある。もうひと踏ん張りかなと思ってます」。発展途上の２３歳は確実に成長の階段を上っている。