¥¹¥¤¥¹¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥È¥ë¥³¤ò¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¸õÊäÃÏ¤Ë¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î²ñÃÌ¤Î³«ºÅÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤¥¹¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥È¥ë¥³¤ò¸õÊä¤Ëµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
APÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï20Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤àÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢³«ºÅÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥¤¥¹¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥È¥ë¥³¤ò¸õÊä¤Ëµó¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ñÃÌ¤Î³«ºÅÃÏ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¼óÅÔ¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤òÂè°ì¸õÊä¤È¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥ª¥ë¥Ð¥ó¼óÁê¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô²ñÃÌ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤¬²ñÃÌ¤òµñÈÝ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄÉ²ÃÀ©ºÛ¤Ê¤É°µÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
