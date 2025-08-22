¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¡¡µß±çµ¯ÍÑ¼Â¸½¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡½8¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê2025Ç¯8·î20Æü¡¡¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¿Ê½Ð»þ¤Ë¼é¸î¿À¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤é¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Îµß±çµ¯ÍÑ¤Ë¤Ï²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡ÖÀèÈ¯¤Î¾õÂÖ¤äæÆÊ¿¼«¿È¤ÎÄ´»Ò¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£½µ1²óÅê¤²¤ë¤Î¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Ìò³ä¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À¸½¼ÂÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£µß±çÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÄ´À°¤Ë¤â¡Ö1½µ´Ö¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤¬¹ßÈÄ¸å¤âDH¤È¤·¤Æ»Ä¤ì¤ë¡ÖÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢µß±çÅê¼ê¤Ï¹ßÈÄ¸å¤ËDH¤È¤·¤Æ»Ä¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥ºGM¤Ï7·î²¼½Ü¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÂçÃ«¤Îµß±çÅÐÈÄ¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âµåÃÄÆâ¤ÇµÄÏÀ¤¬Â³¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£