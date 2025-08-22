◇ナ・リーグ ドジャース3―8ロッキーズ（2025年8月20日 デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手（31）がポストシーズン（PS）進出時に守護神を任される可能性が浮上した。20日（日本時間21日）、デーブ・ロバーツ監督（53）らが明かした。チームは救援陣に故障者が続出している。投打同時出場したロッキーズ戦は4回9安打5失点で今季初黒星。4回に右太腿に打球が直撃した影響もあり、打者では1安打も8回に代打が送られた。

指揮官の目は真剣だった。試合前恒例の取材対応。大谷をPSで救援投手で起用する可能性を問われたロバーツ監督は「確かに選択肢を探ってはいる。あるとすれば試合を締める役割」と説明した。

12年連続PS出場中で、今季も地区優勝を逃したとしてもワイルドカードでの進出が有力。短期決戦のPSは4人の先発で回すため、大谷を除いても山本、カーショー、スネル、グラスノーらがそろい、佐々木も9月の復帰を目指している。

一方で救援陣は故障者が続出し、守護神スコットやイエーツも離脱中。打者出場する大谷はアップのタイミングが考慮され、救援登板なら23年WBC決勝・米国戦のように抑えが現実的になる。マーク・プライアー投手コーチも「彼はチームの勝利を心から願い、投打両面で貢献したいと考えている。PSで“絶対に勝たなければならない”状況ならそれ（抑え登板）もあるかもしれない」と続けた。

チームの大きな期待を受ける中、大谷は21年の球宴以来の登板となった敵地クアーズ・フィールドに苦しんだ。標高1マイル（約1600メートル）の高地で気圧が低く、空気抵抗も少ないため、思うような球筋が描けず。大リーグ公式サイトでカットボールと表示された7球は全て直球だった。メジャー自己ワーストタイの9安打を浴び、投手復帰10戦目でワースト5失点。「球は（他球場より）動かないと理解しながらマウンドに上がっている。言い訳にならない」と渋い表情を浮かべた。

0―3の4回1死二、三塁ではライナーが右太腿に直撃。その後も出場を続けたが、8回の打席で代打が送られた。「今の段階では大丈夫」と軽症を強調した上で「情けない投球になった。チームに申し訳ない」と猛省した。メジャー1000試合目の出場の節目を白星で飾れず、23年7月14日のアストロズ戦以来768日ぶりの復帰後初黒星となった。

2位パドレスとは再び1ゲーム差に縮まった。21日（日本時間22日午前4時10分開始）のロッキーズ戦は当初の予定通り欠場し、22日（同23日）からはサンディエゴに舞台を移し15〜17日に3連勝したパ軍と再び相まみえる。打者に専念する大一番に向け、背番号17は準備を整える。

▽大谷の守護神起用 23年3月21日のWBC決勝・米国戦に「3番・DH」で出場し、3―2の9回に7番手としてDHを解除して登板した。先頭マクニールは四球もベッツを二ゴロ併殺打。最後はトラウトをスイーパーで空振り三振に斬った。4球投げた直球は最速163キロなど全て100マイル（約161キロ）超え。09年以来14年ぶり3度目の世界一に導き、MVPに輝いた。