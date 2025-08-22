乃木坂46久保史緒里をナイナイがおもてなし！ラジオブースを飛び出して「ナイナイ縁日」を開催

■ナイナイ岡村隆史が育てた野菜を使ったかき氷も用意！

ナインティナインがパーソナリティを務めるニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 25時～）。スペシャルウィークとなる8月28日は、乃木坂46の久保史緒里がゲスト出演する。

『ナインティナインのオールナイトニッポン』の夏の恒例行事となっている“久保史緒里おもてなし企画”。

第3弾となる今年はラジオブースを飛び出して、「ナイナイ縁日」を開催する。豪華賞品が当たる「ひもくじ」をはじめ、ナインティナインの地元のお祭りで開催されていた「水槽コインゲーム」「腕相撲」を実際に久保に体験してもらう他、岡村隆史が育てた野菜を使ったかき氷も用意。

これまでの“久保史緒里おもてなし企画”では「シソの天ぷら」や「パクチー餃子」を提供し、毎年久保を困惑させ続けているナインティナインだが、今年こそは満足できる“最高のおもてなし”をすることができるのか。

特別企画「ニッポンの夏！久保史緒里の夏！第99回ナイナイ縁日」と題してお送りする『ナインティナインのオールナイトニッポン』は8月28日25時から生放送。

番組情報

ニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』

08/28（木）25:00～27:00

パーソナリティ：ナインティナイン

ゲスト：久保史緒里（乃木坂46）

メールアドレス：nn@allnightnippon.com

番組ハッシュタグ：#ナインティナインANN

『ナインティナインのオールナイトニッポン』番組サイト

https://www.allnightnippon.com/nn/

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com