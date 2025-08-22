日経225先物：22日2時＝30円安、4万2580円
22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円安の4万2580円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2610.17円に対しては30.17円安。出来高は5610枚となっている。
TOPIX先物期近は3087.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.55ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42580 -30 5610
日経225mini 42590 -25 127855
TOPIX先物 3087.5 +4 8853
JPX日経400先物 27810 +55 420
グロース指数先物 784 +1 152
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3087.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.55ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42580 -30 5610
日経225mini 42590 -25 127855
TOPIX先物 3087.5 +4 8853
JPX日経400先物 27810 +55 420
グロース指数先物 784 +1 152
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース