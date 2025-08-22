　22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比30円安の4万2580円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2610.17円に対しては30.17円安。出来高は5610枚となっている。

　TOPIX先物期近は3087.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.55ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42580　　　　　 -30　　　　5610
日経225mini 　　　　　　 42590　　　　　 -25　　　127855
TOPIX先物 　　　　　　　3087.5　　　　　　+4　　　　8853
JPX日経400先物　　　　　 27810　　　　　 +55　　　　 420
グロース指数先物　　　　　 784　　　　　　+1　　　　 152
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース