¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Çº£·îºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹¶·â¡¡¥í¥·¥¢·³¤¬ÊÆ´ë¶È¤Ê¤ÉÉ¸Åª¤Ë¡¡19¿Í»à½ý
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶·â¤¬¤¢¤ê¡¢19¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤Î»ÜÀß¤¬Â»²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶õ·³¤Ï¡¢20ÆüÌë¤«¤é21ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬574µ¡¤ÎÌµ¿Íµ¡¤È40È¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÈ¯¼Í¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹¶·â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏÅö¶É¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¾Éô¡¦¥ê¥Ó¥¦¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¤äÍÄÃÕ±à¤Ê¤É¤¬Â»²õ¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1¿Í¤¬»àË´¡¢3¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¾Éô¡¦¥à¥«¥Á¥§¥Ü¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«´ë¶È¤Î»ÜÀß¤¬½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬È¯À¸¡£15¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ç¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤ÉÆüÍÑÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤¬É¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÀïÁè¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ñºÝÅªÅØÎÏ¤¬¤Þ¤ë¤ÇÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¥í¥·¥¢¤òÈóÆñ¡£¡Ö¶¯ÎÏ¤ÊÀ©ºÛ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£