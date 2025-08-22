『ナイナイANN』久保史緒里おもてなし第3弾は“縁日” 岡村が育てた野菜を使った“かき氷”も
29日放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜 深1：00）では、夏の恒例行事となっている“久保史緒里おもてなし企画”第3弾を届ける。
【写真】ワンタッチテントの中に…仲良く入ったナイナイ
今年はラジオブースを飛び出して、「ナイナイ縁日」を開催する。豪華賞品が当たる「ひもくじ」をはじめ、ナインティナインの地元のお祭りで開催されていた「水槽コインゲーム」「腕相撲」を実際に久保に体験してもらうほか、岡村が育てた野菜を使ったかき氷も用意される。
これまでの“久保史緒里おもてなし企画”では「シソの天ぷら」や「パクチー餃子」を提供し、毎年久保を困惑させ続けているナインティナインだが、今年こそは満足できる“最高のおもてなし”をすることができるのか。
