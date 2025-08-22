¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌäÂê½½Ê¬¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¡×¥í¥·¥¢³°Áê¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎÁá´ü³«ºÅ¤Ïº¤Æñ¤È¤ÎÇ§¼±¼¨¤¹
¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï»öÁ°¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌäÂê¤¬½½Ê¬¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¡¢Áá´ü¤Î³«ºÅ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤Ï21Æü¡¢¥¤¥ó¥É³°Áê¤È¤Î²ñÃÌ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö»öÁ°¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌäÂê¤¬½½Ê¬¤Ë¸¡Æ¤¤µ¤ì¡¢ÀìÌç²È¤ä³ÕÎ½¤¬Å¬ÀÚ¤ÊÄó¸À¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ÎÀµÅöÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤â²ò·è¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¤´ü¤¬¤¹¤Ç¤ËÀÚ¤ì¤¿¡ÖÈó¹çË¡¤ÊÂçÅýÎÎ¡×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Î¤³¤¦¤·¤¿È¯¸À¤ÏÁá´ü¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤¬º¤Æñ¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¤ÊÆ¤¬µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë³°¹ñ·³¤¬ÃóÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥é¥Ö¥í¥Õ»á¤Ï20Æü¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬2022Ç¯½Õ¤Ë¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤¹¤ë¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤â¤³¤Î°Æ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄó°Æ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤Î¾ïÇ¤Íý»ö¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤¬¡ÖÊ¿Åù¤ÎÎ©¾ì¡×¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥í¥·¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤Î¤è¤¦¤ËµñÈÝ¸¢¤ò»ý¤ÄÏÈÁÈ¤ß¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
