この人はどれだけ、何かを守るために違う自分を演じてきたのだろう。『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）第7話では、カヲル（ラウール）の切ないほどに優しい“お芝居”が愛実（木村文乃）の背中を押した。

愛実との“お別れ遠足”の帰り道、川原（中島歩）に歩道橋から突き飛ばされたカヲル。まもなく救急隊員が駆けつけるも、一人で帰れることを証明するために必死に階段を登る姿に胸が痛んだ。警察に通報されたら、川原が殺人未遂で捕まるかもしれない。ひいては婚約者である愛実に迷惑がかかる――そう思ったのだろう。この期に及んで、自己保身に走る川原とは正反対だ。

一方、愛実はカヲルとの最後の思い出に浸る間もなく、嫌というほどの現実を味わされる。学校でカヲルと会っていたのを、生徒の夏希（早坂美海）に目撃されていた愛実。自分はお金でしか買えなかったカヲルからの愛を無償で得ている愛実への嫉妬、初めて信用したいと思った大人に裏切られた悲しみが、夏希の心を蝕む。カヲルとの関係が学校でも明るみになり、愛実は教師を続ける代わりに、「社会通念上、悪とされる存在とは二度と関わりを持たない」という屈辱的な念書を書かされるのだ。

父・誠治（酒向芳）からもカヲルとの関係について執拗に責められた愛実は「私、そんな悪いことした？」と初めて反抗する。初等教育も受けられていないカヲルに教師として読み書きを教え、その過程で恋に落ちた。法を犯しているわけでもなければ、倫理に反しているわけでもない。だが、百々子（田中みな実）が言うように、世間的にホストは女性を騙して甘い汁を吸う“悪”。愛実が「カヲルはそんな人じゃない」と否定すればするほど、周りからすれば、ホストの嘘を信じ込まされた可哀想な人に見えてしまうのがもどかしい。

長年ホストをやってきて、自分たちが世間にどう見られているかということに関してはカヲルが一番よく分かってる。気を許している百々子の前で「カヲルって奴が、“このまま”いなくなればいいのに」と川原がこぼした本音が発端となり、自分のせいでカヲルが怪我をしたことに気づいた愛実。すぐに病院に駆けつけるも面会時間はとっくに過ぎており、2人が電話で言葉を交わすシーンは、柵越しの手繋ぎ、改札での別れに並ぶ名場面だ。それらのシーンに共通するのは、2人の間に恋を阻む障害物が存在しているということ。今回は病室の窓であり、そこからカヲルは愛実の姿を見下ろしながら、電話で心にもない言葉をかける。

バカと言われて傷ついた心を覆い隠すように、あえて明るく振る舞う。弟の手術費を稼ぐために、客の理想的な王子様を演じる。カヲルは幼い頃からずっと、そうやって生きてきたのだ。だから、愛する人のために自分の心の嘘をつくことなど造作もないことなのだろう。愛実が自分に未練を一切残さず、元いた世界に戻れるように、世間が思うホストを演じきったカヲル。でも、本音を隠しきれていないヘタクソな芝居に愛実は騙されてあげた。このシーンで、ロミオとジュリエットが愛を語り合う、有名なバルコニーの場面を思い出した人も多いだろう。カヲルと愛実の恋はやはり、現代版のロミオとジュリエットなのだ。

そんな2人にとって、さらなる障害となりそうな出来事が起きる。カヲルの転落事故とホスト殺害事件の関連性を疑う警察が、『THE JOKER』の社長・松浦（沢村一樹）にある写真を見せながら「この人物が現れたら、すぐに通報してほしい」と告げる。その直後、明菜（吉瀬美智子）が営業前のホストクラブで包丁を振り回す事件が発生。つばさ（荒井啓志）をかばった竹千代（坂口涼太郎）が切りつけられて怪我を負う。警察が松浦に見せたのは明菜の写真だっただろうか。だとしたら、松浦がカヲルを突き放したのは明菜から守るためなのかもしれない。いずれにせよ、この事件で世間のホストに対する目はより一層厳しくなることだろう。カヲルを愛した記憶を胸に、自立への一歩を踏み出した愛実。だが、神様は彼女に前に進むことも、後ろを振り返ることも許してはくれない。

（文＝苫とり子）