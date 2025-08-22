◇ナ・リーグ ドジャースーロッキーズ（2025年8月21日 コロラド）

ドジャースは21日（日本時間22日）、ロッキーズ戦の先発メンバーを発表し、大谷翔平投手（31）はデーブ・ロバーツ監督（53）が予告していた通り、スタメンから外れた。

1番にベッツ、2番にフリーマン、3番にスミスという並びで、先発投手はカーショー、DHはスミスで、捕手はラッシングとなった。

大谷については19日の時点で、ロバーツ監督は21日は欠場する方向だと説明。13連戦中で、ナイター翌日のデーゲームでもあり、高地デンバーでの登板で体力的に負担がかかることなどを考慮したもので、同監督は「ベンチで彼とも話した。今のところは休養の予定」と説明していた。

さらに、前日20日のロッキーズ戦には「1番・投手兼DH」で先発出場したが、8回に途中交代。登板時の4回に打球が右足に直撃し、その後も続投したが、投手復帰後ワーストとなる5失点を記録した。8回に代打を送られて、交代となり、同監督は「スコアが少し関係していましたが、主な理由は太腿に張りと腫れが出ていたから」と説明していた。