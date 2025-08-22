Daiichi-TV(静岡第一テレビ)

静岡･袋井市山科の東名高速上り路肩で起きたトラック炎上事故に伴う｢袋井IC～掛川IC｣間の通行止めは、規制開始から約9時間後の22日･午前0時55分に解除されました。