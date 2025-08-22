ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【道路情報】東名高速上り｢袋井IC～掛川IC｣間での車両火災に伴… 【道路情報】東名高速上り｢袋井IC～掛川IC｣間での車両火災に伴う通行止めは解除（22日･午前0時55分） 【道路情報】東名高速上り｢袋井IC～掛川IC｣間での車両火災に伴う通行止めは解除（22日･午前0時55分） 2025年8月22日 1時34分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 静岡･袋井市山科の東名高速上り路肩で起きたトラック炎上事故に伴う｢袋井IC～掛川IC｣間の通行止めは、規制開始から約9時間後の22日･午前0時55分に解除されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 県内特殊詐欺被害額は半年間で12億円に迫り 前年同期比は約8億7500万円増に…手口の半数は“ニセ警察”(静岡県警まとめ) 原因は「取付金具の閉め忘れ」東海道新幹線から8.5キロの部品が落下 JR東海の再発防止策は（静岡） コメ価格高止まり家計圧迫続く中…発表された“備蓄米の販売期限延長”効果は？県内スーパー店頭では(静岡) 関連情報（BiZ PAGE＋） 伊東市, 生花, 埼玉, 墓, 葬祭, マンション, 金属加工, ネジ, 徳島, 老後