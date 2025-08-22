ダウ平均は反落 明日のパウエル講演に注目集まる中、強い経済指標で利下げ期待が後退＝米国株序盤
NY株式21日（NY時間12:21）（日本時間01:21）
ダウ平均 44744.24（-194.07 -0.43%）
ナスダック 21085.82（-87.04 -0.41%）
CME日経平均先物 42630（大証終比：+20 +0.05%）
きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反落。本日もマグニフィセント７が全般的に軟調に推移するなど、ＩＴ・ハイテク株への調整売りムードは続いている。一部からは「多くの投資家は最近のＩＴ・ハイテク株の売りは早晩終わると考えている。しかし、この姿勢は危うい自信過剰を示している」との警戒感も出ていた。
小売り大手の決算が続いているが、ウォルマート＜WMT＞が決算を受けて下落していることもムードを悪化させている。取引開始前に５－７月期決算（第２四半期）を発表し、売上高および米既存店売上高は予想を上回ったものの、１株利益が予想を下回った。予想を下回る１株利益は２０２２年２－４月期（第１四半期）以来。保険費用やリストラ費用が重しとなった。同社は関税の影響が本格化するのは年後半と見ており、現時点で影響は限定的と述べていた。
投資家の注目は明日のジャクソンホールでのパウエル議長の講演に集まっている。９月利下げを示唆するとの期待も市場では出ているが、一部からはパウエル議長はタカ派姿勢を温存するのではとの見方も出ている。前日のＦＯＭＣ議事録では、雇用よりもインフレのリスクの方が懸念されていたことが明らかとなった。大半のＦＯＭＣ委員は利下げは時期尚早と判断。しかし、このＦＯＭＣは、先日の驚きの米雇用統計発表前の会合で、どこまで参考にすべきは未知数。
なお、本日発表になった一連の米経済指標を受けて株安の反応が見られ、ダウ平均は一時３５９ドル安まで下げ幅を広げていた。特に８月調査の米ＰＭＩ速報値が予想を大きく上回り、分岐点である５０を下回っていた製造業が５０を回復したことが反応をけん引。
これを受けて短期金融市場でも、明日のパウエル議長の講演を前に、利下げ期待を後退させており、９月ＦＯＭＣでの利下げ期待の確率は発表前の８０％程度から７０％程度まで低下している。また、年内の利下げも２回を完全に織り込めない状況。
ＦＲＢは企業が関税コストを消費者に転嫁することでインフレが加速する可能性を懸念している。年末にかけて顕著に出ると見ているようだが、パウエル議長が今回のジャクソンホールで、利下げ期待に冷や水を浴びせるようであれば、波乱の展開になるのかもしれない。
ＨＰエンタープライズ＜HPE＞が上昇。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を２８ドルに設定した。前日終値よりも３３％高い水準。
化粧品のコティ＜COTY＞が決算を受け大幅安。１株損益が予想外の赤字となった。２６年度上半期について、マクロ経済や関税の不透明感が小売業者の発注抑制と競争環境の激化を招いており、売上高の減収と関税の影響により粗利益率が圧迫されるとの見通しを示した。
小型家電製造のシャークニンジャ＜SN＞が下落。既存株主による５５０万株の売り出しが発表された。規模は当初提案されていた５００万株から拡大。
人事・労務のクラウド型アウトソーシングサービスを提供するデイフォース＜DAY＞が上昇。週初に観測報道が伝わっていた投資会社トーマ・ブラボーによる同社の買収および非公開化について最終合意を締結したと発表した。
食料品配達プラットフォームのインスタカート（メイプルベア）＜CART＞が下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げ、目標株価を従来の５５ドルから４２ドルに引き下げた。
