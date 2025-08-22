プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豆腐のそぼろ丼」 「カブとミョウガの酢の物」 「ズッキーニのショウガじょうゆ和え」 の全3品。
肉も魚も使わない、サッパリとした和風献立。豆腐そぼろはひき肉そぼろと同じように使え、冷凍保存もできます。

【主食】豆腐のそぼろ丼
肉の代わりに木綿豆腐を使ったヘルシーなそぼろ丼。豆腐の水きりと乾煎りをしっかり行うのが美味しさの秘訣です。

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：583Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ご飯  (炊きたて)丼2杯分
木綿豆腐  1丁
＜調味料＞
  ゴマ油  大さじ1
  ショウガ  (すりおろし)小さじ1.5
  きび砂糖  小さじ1
  みりん  大さじ1
＜ヒジキの梅おかか和え＞
  芽ヒジキ  (乾燥)3g
  ゆかり  小さじ1/3
  かつお節  少々
温泉卵  2個
オクラ  3~4本

【下準備】

木綿豆腐はキッチンペーパーでくるみ、電子レンジでそのままラップをせず3分間加熱する。

©Eレシピ


＜ヒジキの梅おかか和え＞の芽ヒジキは水洗いして、熱湯でサッとゆで、ザルに上げて水気をきる。
オクラは分量外の塩でこすってせん毛をとり、たっぷりの熱湯に塩ごと加えてゆで、水に取って粗熱が取れたら水気を拭き取り、ガクを取り、小口切りにする。
＜温泉卵＞を作る場合。卵は室温に戻す。小鍋に卵と沸騰した熱湯を注ぎ、蓋をして10分置く。冷水につけ冷やす。

【作り方】

1. 水きりした木綿豆腐をフライパンに入れ、ヘラでほぐしながら、中火〜強火で10分程度乾煎りする。

©Eレシピ


2. (1)の水分がなくなったら＜調味料＞の材料を入れ、炒める。

©Eレシピ


3. ＜ヒジキの梅おかか和え＞の材料をボウルに入れ、混ぜ合わせる。

©Eレシピ


4. 丼にご飯をよそい、＜ヒジキの梅おかか和え＞を丼のふちに沿って盛り付ける。上に(2)をのせ、中央にくぼみを作って温泉卵を割り入れ、オクラを添える。

©Eレシピ


ご飯を炊く時間は調理時間に含まれません。

【副菜】カブとミョウガの酢の物
カブとミョウガ、甘酢に相性ピッタリの素材を組み合わせました。冷やして召し上がれ。

©Eレシピ


調理時間：15分+冷やす時間
カロリー：27Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

カブ  1個
  塩  少々
ミョウガ  1~2個
＜甘酢＞
  お湯  大さじ1
  砂糖  小さじ2
  塩  小さじ1/2
  酢  大さじ1

【下準備】

カブは皮をむいて縦半分に切り、切り口を下にし、端から薄切りにする。塩少々を振ってもみ、しんなりとしたら水で塩を洗い流し、絞る。

©Eレシピ


ミョウガは半分に切り、さらに薄切りにする。

【作り方】

1. ボウルに＜甘酢＞の材料をボウルに入れ、砂糖が溶けるまで泡立て器で混ぜ合わせる。

©Eレシピ


2. (1)にカブとミョウガを入れ、混ぜ合わせる。ラップを上から蓋のように覆ってかけ、冷蔵庫で冷やす。食べる前に器に盛る。

©Eレシピ


冷やす時間は調理時間に含まれません。

【副菜】ズッキーニのショウガじょうゆ和え
ズッキーニを蒸し煮することで甘さとジューシィ感を引き出します。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：17Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ズッキーニ  (中)1本   塩  少々
ショウガ  (すりおろし)小さじ1
しょうゆ  小さじ1~2

【下準備】

ズッキーニは端を切り落とし、長さを4等分に切る。さらに1つを縦に6等分の放射状に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 小さな鍋にズッキーニを入れ、塩少々をまぶす。分量外の水大さじ1〜2を入れ、中火にかける。蓋をしてゆすりながら、柔らかくなるまで蒸し煮にする。

©Eレシピ


2. (1)をボウルに移し、ショウガとしょうゆを入れ、和える。器に盛る。

©Eレシピ