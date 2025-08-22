【今日の献立】2025年8月22日(金)「豆腐のそぼろ丼」
肉も魚も使わない、サッパリとした和風献立。豆腐そぼろはひき肉そぼろと同じように使え、冷凍保存もできます。
【主食】豆腐のそぼろ丼
肉の代わりに木綿豆腐を使ったヘルシーなそぼろ丼。豆腐の水きりと乾煎りをしっかり行うのが美味しさの秘訣です。
調理時間：30分
カロリー：583Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)丼2杯分
木綿豆腐 1丁
＜調味料＞
ゴマ油 大さじ1
ショウガ (すりおろし)小さじ1.5
きび砂糖 小さじ1
みりん 大さじ1
＜ヒジキの梅おかか和え＞
芽ヒジキ (乾燥)3g
ゆかり 小さじ1/3
かつお節 少々
温泉卵 2個
オクラ 3~4本
【下準備】木綿豆腐はキッチンペーパーでくるみ、電子レンジでそのままラップをせず3分間加熱する。
＜ヒジキの梅おかか和え＞の芽ヒジキは水洗いして、熱湯でサッとゆで、ザルに上げて水気をきる。
オクラは分量外の塩でこすってせん毛をとり、たっぷりの熱湯に塩ごと加えてゆで、水に取って粗熱が取れたら水気を拭き取り、ガクを取り、小口切りにする。
＜温泉卵＞を作る場合。卵は室温に戻す。小鍋に卵と沸騰した熱湯を注ぎ、蓋をして10分置く。冷水につけ冷やす。
【作り方】1. 水きりした木綿豆腐をフライパンに入れ、ヘラでほぐしながら、中火〜強火で10分程度乾煎りする。
2. (1)の水分がなくなったら＜調味料＞の材料を入れ、炒める。
3. ＜ヒジキの梅おかか和え＞の材料をボウルに入れ、混ぜ合わせる。
4. 丼にご飯をよそい、＜ヒジキの梅おかか和え＞を丼のふちに沿って盛り付ける。上に(2)をのせ、中央にくぼみを作って温泉卵を割り入れ、オクラを添える。
ご飯を炊く時間は調理時間に含まれません。
【副菜】カブとミョウガの酢の物
カブとミョウガ、甘酢に相性ピッタリの素材を組み合わせました。冷やして召し上がれ。
調理時間：15分+冷やす時間
カロリー：27Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）カブ 1個
塩 少々
ミョウガ 1~2個
＜甘酢＞
お湯 大さじ1
砂糖 小さじ2
塩 小さじ1/2
酢 大さじ1
【下準備】カブは皮をむいて縦半分に切り、切り口を下にし、端から薄切りにする。塩少々を振ってもみ、しんなりとしたら水で塩を洗い流し、絞る。
ミョウガは半分に切り、さらに薄切りにする。
【作り方】1. ボウルに＜甘酢＞の材料をボウルに入れ、砂糖が溶けるまで泡立て器で混ぜ合わせる。
2. (1)にカブとミョウガを入れ、混ぜ合わせる。ラップを上から蓋のように覆ってかけ、冷蔵庫で冷やす。食べる前に器に盛る。
冷やす時間は調理時間に含まれません。
【副菜】ズッキーニのショウガじょうゆ和え
ズッキーニを蒸し煮することで甘さとジューシィ感を引き出します。
調理時間：15分
カロリー：17Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ズッキーニ (中)1本 塩 少々
ショウガ (すりおろし)小さじ1
しょうゆ 小さじ1~2
【下準備】ズッキーニは端を切り落とし、長さを4等分に切る。さらに1つを縦に6等分の放射状に切る。
【作り方】1. 小さな鍋にズッキーニを入れ、塩少々をまぶす。分量外の水大さじ1〜2を入れ、中火にかける。蓋をしてゆすりながら、柔らかくなるまで蒸し煮にする。
2. (1)をボウルに移し、ショウガとしょうゆを入れ、和える。器に盛る。
