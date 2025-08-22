サンダルよりこっちかも！【ワークマン】1足あると頼れる！「コスパ最強スニーカー」

暑い夏はついサンダルを選びがち。快適に履けるスニーカーがあると、アクティブに動く日は頼りになります。今回注目した【ワークマン】のスニーカーは優れた機能性と、普段のコーデに取り入れやすいデザインが魅力。価格以上の満足感を期待できる、“コスパのいい”アイテムを厳選してご紹介します。秋コーデのサンダルからの履き替えにもいいかも。

きれいめコーデにもなじむ上品な一足

【ワークマン】「ハイバウンスバラストウォーク」\2,900（税込）

落ち着いたルックスのスニーカーは、一足持っておくと重宝しそう。ファントムグレーとダークネイビーの2色展開で、カジュアルはもちろん、ジャケットスタイルにも上品になじむ予感です。かかと部分には高反発素材、アウトソールには横ブレを防ぐスタビライザーを搭載しており、歩きやすさにも期待大。夜間の視認性を高めてくれる、反射材を取り入れたデザインも注目ポイントです。

嬉しい機能が詰まった楽ちんシューズ

【ワークマン】「ファイングリップレディース」\1,900（税込）

「ニット生地で柔らかい」「サッと履ける」「女性の為のファイングリップシューズ」と公式サイトで紹介されている一足は、普段使いにぴったり。ブラックとグレーのベーシックなカラバリも、取り入れやすさを後押し。撥水 & 滑りにくい耐滑底で、雨の日のお出かけにも頼りになりそうです。

きちんと感も履き心地の良さも欲張れる

【ワークマン】「雲の上レディーススニーカー」\2,900（税込）

公式サイトで「何より歩きやすい」と紹介される、期待大なスニーカー。低反発クッションソールとふんわり包み込むアッパーで、柔らかなフィット具合を感じられそうです。厚底ソールはアクセントになりつつ、スタイルアップにも一役。ブラックとホワイトのシンプルなカラー展開に加え、合皮素材がきちんと感を添えてくれるのも嬉しいポイントです。スウェットパンツに合わせてもラフになりすぎず、きれいめコーデにも自然となじみそう。

程よくラフなオシャレが楽しめる一足

【ワークマン】「コートシューズ」\1,900（税込）

こちらはシンプルな見た目ながら、ストリートテイストのボリューム感が魅力。ホワイトとネイビーコンビの2色展開で、どちらもカジュアルスタイルにすっとなじみます。スポーティーな要素が抜け感を添え、フェミニンからハンサムなパンツルックまで、程よく力の抜けたオシャレを楽しめそう。プリントTにジャケットを合わせた、大人の遊び心ある着こなしにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S