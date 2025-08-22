『ダンダダン』第2期クライマックスPV解禁 新キャラの坂田金太役は藤原大智【コメント】
アニメ『ダンダダン』の第2弾キービジュアルと第2期クライマックスPVが公開された。また、キービジュアル、PV共に登場する新キャラクター・坂田金太役は藤原大智が務めていることが明らかになった。
【動画】新キャラ登場！公開された『ダンダダン』第2期クライマックスPV
公開されたキービジュアルは、時代を感じさせる少し粗めな風合いをあえて行ったデザイン。ロボットと怪獣らしきものが対峙し、その後ろにうっすら浮かぶ新キャラクター・坂田金太の顔。それらを見上げるようにモモ、オカルン、ターボババア、アイラと、なぜかポーズを取る“いつもの”ジジが描かれている。青緑、赤、ピンク、紫と彼らを示すそれぞれの“色”が影のように伸びていることも見どころとなっている。
キービジュアルと共に公開された第2期クライマックスPVは、これまでとは一線を画し、リズミカルなBGMのもと、新キャラクター・坂田金太がノリノリで登場するところから始まる。SFを愛する金太が、オカルトを愛する一見地味な印象のオカルンに絡んで行き、“金の玉”の情報を知ったことから、超能力を持つモモ、変身するオカルンが対峙する宇宙怪獣との戦いに巻き込まれていく姿が映し出されていく。宇宙怪獣から逃げるモモ、オカルン、金太。変身したアイラ、ジジなども登場し、戦いは新たなステージへ突入していく。
次なるステージの中心的人物になってくる新キャラクター、坂田金太はモモやアイラと仲良しのオカルンに美女にモテる方法を聞きに来たクラスメイト。冴えないオカルンがモテる理由を探っているという人物。金太を演じる藤原大智は、金太について「金太は自他ともに認めるちゃんとしたオタクです。揺るぎない信念と熱意、そして孤独にも負けない強い覚悟を持ってる奴だと思います」と語る。
「まずその気高さを大切にするようにしました。そしてナルシストだったり、好きな事に対して熱く語ったり、周囲に邪険にされて喚いたり、ジェットコースターのような感情の移り変わりも金太の魅力的なところなので、そこも意識して演じさせていただきました」と、演じるにあたり意識したことも口にした。
次なる相手は、宇宙怪獣！？なTVアニメ『ダンダダン』第2期は、MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて毎週木曜深夜0時26分〜全国同時放送中。
【動画】新キャラ登場！公開された『ダンダダン』第2期クライマックスPV
公開されたキービジュアルは、時代を感じさせる少し粗めな風合いをあえて行ったデザイン。ロボットと怪獣らしきものが対峙し、その後ろにうっすら浮かぶ新キャラクター・坂田金太の顔。それらを見上げるようにモモ、オカルン、ターボババア、アイラと、なぜかポーズを取る“いつもの”ジジが描かれている。青緑、赤、ピンク、紫と彼らを示すそれぞれの“色”が影のように伸びていることも見どころとなっている。
次なるステージの中心的人物になってくる新キャラクター、坂田金太はモモやアイラと仲良しのオカルンに美女にモテる方法を聞きに来たクラスメイト。冴えないオカルンがモテる理由を探っているという人物。金太を演じる藤原大智は、金太について「金太は自他ともに認めるちゃんとしたオタクです。揺るぎない信念と熱意、そして孤独にも負けない強い覚悟を持ってる奴だと思います」と語る。
「まずその気高さを大切にするようにしました。そしてナルシストだったり、好きな事に対して熱く語ったり、周囲に邪険にされて喚いたり、ジェットコースターのような感情の移り変わりも金太の魅力的なところなので、そこも意識して演じさせていただきました」と、演じるにあたり意識したことも口にした。
次なる相手は、宇宙怪獣！？なTVアニメ『ダンダダン』第2期は、MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて毎週木曜深夜0時26分〜全国同時放送中。