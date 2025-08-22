21日午後、鹿児島県に上陸した台風12号。すでに県内では浸水や土砂災害などの被害が出ています。さらに今後、22日にかけて線状降水帯が発生するおそれもあり、注意が必要となっています。

台風12号は21日午後5時すぎ、鹿児島県日置市付近に上陸しました。

午後5時半ごろの鹿児島市内の様子。横殴りの雨が降り、信号は青になりましたが、なかなか前に進めず、風の影響で車も揺れているのがわかります。猛烈な雨の影響で、鹿児島県内では浸水や土砂災害などの報告が相次いでいます。

午後6時半ごろの鹿児島市内の映像を撮影した人は「川が氾濫して、水がどんどん流れてきた」と被害の状況を語りました。

台風上陸前から、鹿児島県内は激しい雨に見舞われていました。薩摩川内市の午後1時の様子。傘を両手で抑えながら歩き、地面を打ちつける雨は波打つようになっています。

いちき串木野市付近では、午後2時半までの1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が出されました。

この台風12号は動きが非常に遅く、鹿児島県では22日夕方にかけて、線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があり、警戒が必要です。

台風12号が上陸した鹿児島から現在の様子を中継でお伝えします。

台風が近づく鹿児島県の鹿屋市です。台風12号は21日午後、薩摩半島に上陸し、いちき串木野市付近では、1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出されました。

いちき串木野市では、これまでに住宅の裏山などで土砂崩れが3か所、床上・床下浸水の被害が2件入っています。

また、南九州市でも複数の住宅が床上浸水したほか、南さつま市の70代の女性が低体温症の疑いで救急搬送されたということです。

22日夕方までに予想される24時間雨量は、多いところで薩摩地方で300ミリ、大隅、種子島・屋久島地方で200ミリです。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。