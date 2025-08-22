【大雨警報】鹿児島県・西之表市に発表 22日00:50時点
気象台は、午前0時50分に、大雨警報（土砂災害）を西之表市に発表しました。また洪水警報を西之表市に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・西之表市に発表 22日00:50時点
薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、土砂災害に警戒してください。薩摩、大隅地方では、低い土地の浸水に警戒してください。薩摩、種子島・屋久島地方では、河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 22日明け方
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 22日明け方
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
■指宿市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
ピーク時間 22日明け方
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
■西之表市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 45mm
ピーク時間 22日明け方
□洪水警報【発表】
22日昼前にかけて警戒
■垂水市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日未明
■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日明け方
■薩摩川内市甑島
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
■日置市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日明け方
■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日明け方
■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 22日明け方
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
■南九州市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 22日明け方
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
■三島村
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
■錦江町
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
■南大隅町
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 22日未明