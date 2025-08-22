TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前0時50分に、大雨警報（土砂災害）を西之表市に発表しました。また洪水警報を西之表市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・西之表市に発表 22日00:50時点

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、土砂災害に警戒してください。薩摩、大隅地方では、低い土地の浸水に警戒してください。薩摩、種子島・屋久島地方では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　22日明け方

■枕崎市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　22日明け方

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

■指宿市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm
　ピーク時間　22日明け方

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

■西之表市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm
　ピーク時間　22日明け方

□洪水警報【発表】
　22日昼前にかけて警戒

■垂水市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　22日未明

■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　22日明け方

■薩摩川内市甑島
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒

■日置市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　22日明け方

■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　22日明け方

■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm
　ピーク時間　22日明け方

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

■南九州市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　22日明け方

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

■三島村
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒

■錦江町
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒

■南大隅町
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　70mm
　ピーク時間　22日未明