気象台は、午前0時50分に、大雨警報（土砂災害）を西之表市に発表しました。また洪水警報を西之表市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・西之表市に発表 22日00:50時点

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、土砂災害に警戒してください。薩摩、大隅地方では、低い土地の浸水に警戒してください。薩摩、種子島・屋久島地方では、河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿児島市

□大雨警報

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm

ピーク時間 22日明け方





■枕崎市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mmピーク時間 22日明け方□洪水警報22日朝にかけて警戒■指宿市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 35mmピーク時間 22日明け方□洪水警報22日朝にかけて警戒■西之表市□大雨警報【発表】・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mmピーク時間 22日明け方□洪水警報【発表】22日昼前にかけて警戒■垂水市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 22日未明■薩摩川内市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 22日明け方■薩摩川内市甑島□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒■日置市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 22日明け方■いちき串木野市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 50mmピーク時間 22日明け方■南さつま市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 50mmピーク時間 22日明け方□洪水警報22日朝にかけて警戒■南九州市□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水22日朝にかけて警戒1時間最大雨量 40mmピーク時間 22日明け方□洪水警報22日朝にかけて警戒■三島村□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒■錦江町□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒■南大隅町□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 70mmピーク時間 22日未明