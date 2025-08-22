石破首相は２１日、横浜市で開催中の「第９回アフリカ開発会議」（ＴＩＣＡＤ９）で、日本とアフリカの経済連携を強化するため、産学官による検討委員会を設置すると表明した。

アフリカ諸国を対象に、今後３年間で３０万人の人材育成を実施し、経済の多角化を支援する方針も打ち出した。

日本とアフリカの政府や企業の関係者が参加する「官民ビジネス対話」で演説した。首相は「日本は、アフリカと域外をつなぐ強固な架け橋になりたい」と訴えた。域内で関税を撤廃し、貿易ルールを共通化するためのアフリカ大陸自由貿易圏（ＡｆＣＦＴＡ）について「巨大な単一市場の誕生を目指して進展していることは尊敬に値する」と支持する考えを示した。

人材育成に関しては、首相は「ＡＩ（人工知能）を含むデジタル関連産業など新しい分野の人材育成は、成長を加速させる土台の一つとなる」と指摘した。東大と国際協力機構（ＪＩＣＡ）はアフリカの各大学と連携し、今後３年間で３万人のＡＩ人材を育成し、アフリカでの起業や現地企業での雇用につなげることを目指す。保健・医療や農業などの分野で、３０万人の人材を育成する。

首相はこの日、日本とアフリカの政府、企業関係者による署名文書の披露式典にも出席した。締結された協力文書は、２０２２年にチュニジアで行われた前回会議の３倍を超す３００件以上となっており、首相は「多くの日本企業が、アフリカの未来に向けた協力を約束している」と語った。