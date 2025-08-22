Golden Bear×NEW ERA®初コラボ！金クマが輝く最新アイテム登場

カジュアルウェアブランド「Golden Bear」と、世界中で愛されるスポーツ・ライフスタイルブランド「NEW ERA®」の初めてのコラボレーションが実現しました。金クマをモチーフにしたキャップやTシャツ、バッグなど、遊び心と実用性を兼ね備えたアイテムがラインナップ。ファッション感度の高い女性にもおすすめの、大人カジュアルを楽しめる注目コレクションです。

NEW ERA®×Golden Bearの注目ウェア

今回のコラボでは、NEW ERA®オリジナルのレギュラーフィットTシャツに金クマをオンしたデザインが登場。

男女問わず着やすいシルエットで、ホワイト・ブラックの2色展開。サイズはM・L、価格は7,590円。シンプルながら胸元の金クマがアクセントになり、コーディネートに遊び心をプラスしてくれます。

コラボキャップ＆バケットハット

定番キャップ「9TWENTY™」にはフロントに金クマを配置。柔らかな被り心地で、ブラック・ネイビー(メンズ)、ベージュ(ウィメンズ)の展開。サイズはFREEで、価格は6,490円。

さらに「Bucket-01」もコラボ仕様に。折り畳み可能なカジュアルデザインで、カーキ(メンズ)、ブラック・ネイビー(ウィメンズ)の3色。価格は7,590円で、アウトドアやタウンユースにもぴったりです。

NEW ERA®ライトパックも登場

タウンユースで人気の「Light Pack」にも金クマが仲間入り。27Lサイズで、ブラックカラーのシンプルなデザインにゴールドのアクセントが光ります。価格は10,890円。

収納力抜群で、ドリンクや小物をスマートに整理できるので、通勤や旅行にも活躍。オンにもオフにも使える万能バッグです♪

コラボで広がるカジュアルスタイル

Golden BearとNEW ERA®の初コラボは、金クマの愛らしさとNEW ERA®の洗練されたスタイルが融合したラインナップ。

Tシャツやキャップ、バケットハットからバックパックまで、幅広いシーンで使えるアイテムが揃います。大人カジュアルに遊び心を取り入れたい女性にぴったりのコレクション♡

店舗やオンラインストアで、ぜひお気に入りの一品を見つけてみてください。