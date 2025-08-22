◆米大リーグ ロッキーズ８―３ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

大谷は“クアーズフィールドあるある”の投球だった。私も当地で投げたことがあるが、気圧のせいかスライダー系は横の曲がりがいつもより弱くなる。回転がほどける感じ。逆に縦の変化は落ちが良くなり、直球は吹きあがる。ロッキーズは若手主体で、１、２の３で打つ直球系に強い打者が多いから、あえてその勝負を避けたのかもしれない。この日はスライダー系が投球の５３％を占めたが、直球やスプリットの方が打ち取れたかもしれない。

５失点の結果を見れば、二刀流復帰後１０試合で最悪かもしれないが、決して調子が悪そうには見えなかった。私は２０１３年にロ軍傘下３Ａコロラドスプリングス（デンバーと標高が変わらない）に在籍していたが「ここでは防御率は４点台でもすごい投手だから。普通の球場より１〜１・５点は上乗せしてＯＫ」と首脳陣から言われたことがある。それぐらいの球場だから、悲観する必要などない。

打者として初回先頭で二塁打を放って出塁もした。これも“あるある”だが、息が上がっていたのでは。さすがの大谷も、もし当地が本拠なら、二刀流は苦労すると思う。この日は予定の５回を投げられなかったが、プレーオフに向けて順調に調整できていると思う。（野球評論家・郄橋 尚成）