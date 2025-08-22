NY株式21日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均　　　44825.75（-112.56　-0.25%）
ナスダック　　　21134.38（-38.48　-0.18%）
CME日経平均先物　42710（大証終比：+100　+0.23%）

欧州株式21日GMT15:09
英FT100　 9302.26（+14.12　+0.15%）
独DAX　 24287.31（+10.34　+0.04%）
仏CAC40　 7931.43（-41.60　-0.52%）

米国債利回り
2年債　 　3.792（+0.044）
10年債　 　4.336（+0.045）
30年債　 　4.935（+0.040）
期待インフレ率　 　2.378（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.755（+0.038）
英　国　　4.731（+0.059）
カナダ　　3.476（+0.030）
豪　州　　4.278（-0.020）
日　本　　1.604（0.000）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.21（+0.50　+0.80%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3387.90（-0.60　-0.02%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113132.19（-1254.83　-1.10%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1677万7504（-186091　-1.10%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ