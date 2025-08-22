ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１１２ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式21日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均 44825.75（-112.56 -0.25%）
ナスダック 21134.38（-38.48 -0.18%）
CME日経平均先物 42710（大証終比：+100 +0.23%）
欧州株式21日GMT15:09
英FT100 9302.26（+14.12 +0.15%）
独DAX 24287.31（+10.34 +0.04%）
仏CAC40 7931.43（-41.60 -0.52%）
米国債利回り
2年債 3.792（+0.044）
10年債 4.336（+0.045）
30年債 4.935（+0.040）
期待インフレ率 2.378（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.755（+0.038）
英 国 4.731（+0.059）
カナダ 3.476（+0.030）
豪 州 4.278（-0.020）
日 本 1.604（0.000）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.21（+0.50 +0.80%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3387.90（-0.60 -0.02%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113132.19（-1254.83 -1.10%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1677万7504（-186091 -1.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 44825.75（-112.56 -0.25%）
ナスダック 21134.38（-38.48 -0.18%）
CME日経平均先物 42710（大証終比：+100 +0.23%）
欧州株式21日GMT15:09
英FT100 9302.26（+14.12 +0.15%）
独DAX 24287.31（+10.34 +0.04%）
仏CAC40 7931.43（-41.60 -0.52%）
米国債利回り
2年債 3.792（+0.044）
10年債 4.336（+0.045）
30年債 4.935（+0.040）
期待インフレ率 2.378（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.755（+0.038）
英 国 4.731（+0.059）
カナダ 3.476（+0.030）
豪 州 4.278（-0.020）
日 本 1.604（0.000）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝63.21（+0.50 +0.80%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3387.90（-0.60 -0.02%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝113132.19（-1254.83 -1.10%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1677万7504（-186091 -1.10%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ