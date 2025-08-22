◆米大リーグ ロッキーズ８―３ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で出場し、メジャー自己ワーストタイ９安打を浴びるなど、４回５失点で今季初黒星を喫した。右脚に打球が直撃するアクシデントに見舞われ、出場は続行するも８回に代打が送られて途中交代。打者としては２打数１安打で８月全１８試合で出塁を記録したが、節目のメジャー通算１０００出場となった一戦で、ド軍初勝利とはならなかった。

いつも前向きな言葉を発する大谷が、ひたすら自分を責めた。打球が直撃した右太ももの治療を終え、試合終了から３７分後、Ｔシャツ＆ハーフパンツ姿で登場。ふがいない内容に自身への怒りもにじませた。

「チームに申し訳ないですし、ただただ自分の投球に不満があるというか、情けないなという投球内容だったかなと思う」

節目のメジャー通算１０００試合目に二刀流出場したが、同地区最下位の格下を相手に、自己ワーストタイ被安打９で予定の５回にたどり着けなかった。最終４回はエンゼルス時代の同僚モニアクらに屈辱の５連打を浴び、計５失点。２３年７月１４日のアストロズ戦以来７６８日ぶりの黒星を喫した。

不運なアクシデントにも襲われた。３点ビハインドの４回１死二、三塁。アルシアの速度９７・１マイル（１５６・３キロ）のライナーが右太ももを直撃。打球を拾うのが精いっぱいで、あまりの痛みに苦悶の表情を浮かべた。試合後、患部は痛々しく赤く腫れていたが幸い、「打撲」で骨に異常はなかった。

「膝ではなかったので、最悪のシチュエーションではなかったかな。今の段階では、大丈夫かなとは思っています」

「打者天国」で“地獄”を味わった。クアーズフィールドは標高約１６００メートルに位置し、高地で気圧が低いため、他球場より約１０％ほど飛距離が伸びて打者有利とされる。山岳地帯で乾燥も激しく、滑るボールに苦戦。「なかなか真っすぐにいい感覚が出ていない中、ウィル（捕手のスミス）がスライダー系の方がいいのでは、と（考えて）要求が多かったと思う」。計６６球のうち、スライダー系３５球と曲がり球中心にかわす苦し紛れの投球となった。

大敗を喫したチームは、２２日（同２３日）から今季最後の直接対決を控える宿敵パドレスに１差に迫られた。今季最長１３連戦中で、大谷は翌２１日（同２２日）のロッキーズ４戦目は「父親リスト」での一時チーム離脱を除けば今季初の休養日となる。

「監督とも話しながら、このタイミングがいいのではと今回はこのタイミングになった。きちんとケアをして、通常の状態に早く戻れるように」

雪辱の思いを胸に秘めながら、大谷は次戦以降を見据えた。