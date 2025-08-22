◆第１６３回ヨークシャーオークス、仏Ｇ１（８月２１日・ヨーク競馬場・芝２３７０メートル、良）

夏恒例の３歳以上牝馬限定Ｇ１は異例の４頭立てで行われ、単勝１・５３倍で圧倒的１番人気のミニーホーク（牝３歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎、父フランケル）が制し、これで５連勝で３戦連続のＧ１勝利。アレクサンドローヴァ（２００６年）、スノーフォール（２０２１年）に続く、英オークス、愛オークス、ヨークシャーオークスのオークス３冠を達成した。Ａオブライエン調教師は２０２３年から３年連続の勝利で、同レースは通算９勝目。ライアン・ムーア騎手は昨年のコンテントに続く勝利で、同レース通算５勝目となった。勝ち時計は２分２６秒６７。

レースはガーデンオブエデンが逃げ、ミニーホークは３番手から。９００メートルの長い直線で４頭が並ぶ形になると、ミニーホークはギアを上げて先頭へ。２番人気のエストレンジが食い下がったが、楽々と突き放して３馬身半差をつけゴールへ飛び込んだ。

ムーア騎手は「素直な馬で、とてもいい状態でした。プロフェッショナルな馬です。道中も非常に楽で、先頭に立つとソラを使うところがあるけど、きょうは最後までしっかり走って楽勝でした。前走の愛オークスは、かわすのにてこずったけど、追えばどれだけでも伸びる馬です。きょうの速いペース、クイックなグラウンドもこなしてくれました。（同じ３歳牝馬のお手馬の）ワールとどちらも大変いい馬で、どんな馬場もこなしてくれます。これからが楽しみです」と振り返った。

今年に入って重賞を２連勝していたメンバー唯一の古馬、４歳のエストレンジ（ダニエル・タドホープ騎手）が２着。逃げた３番人気の３歳馬ガーデンオブエデン（ウェイン・ローダン騎手）が３着。４番人気の３歳馬チーリンクイーン（キアラン・シューマーク騎手）は２番手から運び、直線で失速して４着に終わった。

ヨークシャーオークスは１着賞金が約４４６３万円（２２万６８４０ポンド＝２０２５年ＪＲＡ発表のレート、１ポンド１９６・７３９０円で計算）。凱旋門賞馬のエネイブル（２０１９年）、アルピニスタ（２０２２年）など、勝ち馬には多くの名牝がいる。

今回の結果を受け、今秋の凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）の勢力図に変化が現れた。大手ブックメーカーのウィリアムヒルで、ミニーホークはレース前は１３倍で４番人気だったが、１１倍で３番人気タイに評価を上げた。なお、ミニーホークは参戦には１２万ユーロ（約１９２０万円）の追加登録料が必要とされる。

カルパナ（牝４歳、英・アンドリュー・ボールディング厩舎、父スタディオブマン）が６倍で１番人気。前走のキングジョージ６世＆クイーンエリザベスステークス・英Ｇ１では２着。仏ダービー馬の父スタディオブマンはディープインパクト産駒だ。

日本調教馬は、北村友一騎手で参戦するクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が、１５倍で５番人気。ビザンチンドリーム（牡４歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は２１倍で９番人気タイ。アロヒアリイ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）は２６倍で１２番人気タイ。シンエンペラー（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は３４倍で１６番人気タイとなっている。