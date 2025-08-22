宝塚歌劇月組『ＧＵＹＳ ＡＮＤ ＤＯＬＬＳ』の新人公演が２１日、兵庫県の宝塚大劇場で行われ、初舞台から４年目の雅耀（みやび・よう）が２度目の新人公演主演を務め、ヒロインの同３年目・帆華なつ海（ほばな・なつみ）とのコンビで真ん中に立った。

ブロードウェイの大人気ミュージカルで、宝塚歌劇でも幾度となく上演されてきた名作。雅はクールでダンディ、それでいて人間味あふれるユーモアも持ち合わせた大物ギャンブラー・スカイを堂々と演じた。

本公演で主演を務めた鳳月杏から「もっと自分の時間をたっぷり使ったら、スカイの自信や存在感につながる」とアドバイスをもらったという雅。その言葉通り、華やかな容姿で最後までスポットライトを浴び続けた。

過去には数々の偉大なＯＧたちが演じてきた本作。雅は「私自身、何度もＤＶＤを見て、その度に憧れを抱いてきました」と、作品への強い思いを語り、続けて「そんな温かい作品で、皆さまに幸せをお届けできる。そして笑顔でたくさんの拍手をくださり、私たちの方が幸せをいただきました」と感謝を述べた。

本拠地での主演は初だが、終演後には「無事に終えることができて、ほっとしています。みんなと一緒に作り上げてきたものを今日ここで披露して、温かい空気をいただいて、すごく自分自身も楽しめたと思います」と振り返った雅。そして「東京の公演でも実のあるお芝居を作って、もっと皆さまにハッピーになっていただけるよう、精進して参りたいと思います」とあいさつし、客席から喝采を浴びていた。

東京宝塚劇場での新人公演は１０月１６日。