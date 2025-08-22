神戸市中央区のマンションで２０日夜、住人の会社員片山恵さん（２４）が刺殺された事件で、マンションの階段の手すりに血痕が付着していたことが兵庫県警への取材でわかった。

住人女性が階段を下りる男とすれ違った直後、６階で片山さんが倒れているのを見つけたと話しており、県警は、男が片山さんを襲った後、階段を使って逃走したとみて行方を追っている。

県警によると、２１日の司法解剖の結果、片山さんの死因は失血死だった。上半身には複数の刺し傷があり、左胸の傷は肺まで達していた。傷口の形状などから、鋭利な刃物で襲われたとみられる。

２０日午後７時２０分頃、別の住人が「エレベーター内で男が女性を羽交い締めにしている」と１１０番。刃物のようなものを持った２０〜３０歳ぐらいの男を目撃していた。

住人女性はこの直後、似た男と３、４階付近の階段ですれ違ったと県警に説明。６階に上がると、エレベーター前の通路で片山さんが血を流して倒れていたという。

マンションの周辺や１階の入り口に設置された防犯カメラには、男が片山さんの後をついて歩き、追うようにオートロック式の扉から建物内へ侵入する様子が映っていた。

片山さんは一人暮らしで、ストーカーやＤＶ被害などの相談歴は確認されていないという。