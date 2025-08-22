松田好花“好きなラジオパーソナリティー”8位に喜び「パーティーしなきゃ」 父・母からの祝福も
アイドルグループ・日向坂46の松田好花が、21日深夜放送のニッポン放送『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』（深1：00）に出演。ORICON NEWSで新設した『好きなラジオパーソナリティーランキング アーティスト・俳優編』で8位にランクインしたことを受け、喜びの声を寄せた。
【写真】手で8を作り…松田好花“好きなラジオパーソナリティー”8位に喜び
この日のトークで、松田はランキングについて触れ「ありがたいですね。朝起きたら、お父さんから。松田家キラキラLINEに来ていて、朝から元気もらえましたって。お母さんも泣いて喜んでいるスタンプみたいなのがきて。それで知って。びっくり」とコメント。「うれしいですね。これは、パーティーしなきゃですよね」とスタッフに呼びかけていた。
松田は、23年4月には『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）』で初めて単独でオールナイトニッポンパーソナリティーを担当し、大きな反響を集めたことで、同年10月から『オールナイトニッポン0』の月1レギュラーパーソナリティーを務めた後、24年4月から『オールナイトニッポンX』の木曜レギュラーパーソナリティーを担当することになった。“師匠”と仰ぐ、放送作家でお笑いコンビ・どきどきキャンプの佐藤満春よろしく、“作家脳”をフル回転させて、リスナーの心をグッとつかんだ。
抜群のトーク力も評価されて、24年10月にはオードリー・春日俊彰がスケジュールの都合で休演することを受けて、『オードリーのオールナイトニッポン』に春日の代役として出演するという、異例の展開も。実際の放送では、春日が「土曜の夜、カスミン」と呼びかけていることにちなみ、松田が「土曜の夜、コノミン」とあいさつ。若林正恭のトークへ「なるへそ」と相づちを打ったり、いつもの春日さながらの受け身を取るなど、見事に代役を務めた。
今回の8位にあたって、ユーザーからは「本当にアイドルかと思うくらいのトーク力とまわしっぷりで面白いから。さすがは放送作家の弟子といったところ」（神奈川県／20代／男性）、「トークがしっかりしていて面白い」（宮城県／30代／女性）、「木曜日の夜中を飾ってくれる」（静岡県／10代／男性）などといった声が寄せられた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
