Unity上で動く「RPG Maker（RPGツクール）」の最新作「RPG MAKER UNITE」のオンラインコード版がAmazonにてセール価格で販売されている。期間は8月29日23時59分まで。

今回セール対象となっているのは、Epic Games Store専用の製品コード。内容としては製品コードとインストール方法を記載した「マニュアル」のみとなっている。別途、Epic Games StoreのインストールやEpic Games Storeアカウント登録などに加え、本製品をプレイするにはUnity IDの取得が必要となる。

また、通常版に加え、「RPG MAKER UNITE」と5本の素材アドオンがパックになったスペシャルエディションもセールの対象なっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。