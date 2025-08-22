【群青色の夜を蹴って】価格：880円 【はらぺこな僕の使い魔事情】価格：902円 【俺はツレない君のダチ】価格：957円 8月22日発売

幻冬舎コミックスは8月22日、BL漫画3作品「群青色の夜を蹴って」、「はらぺこな僕の使い魔事情」、「俺はツレない君のダチ」を発売した。

「群青色の夜を蹴って」

著者：幸田みう

価格：880円

【あらすじ】

高校の入学式を迎えた元太は、疎遠になった幼馴染・ユキの姿を心に描いていた。虚しさを埋めるために新たな仲間とスケボーに興じてみても、心に湧き出るのは後悔ばかり。もしあの日に戻れるなら――今なら、よけたりしないのに。一方、ユキもあの日のことを悔いていた。ひた隠しにしていた元太への想いが溢れ、キスしたくなったあの時の、困惑した元太の顔が脳裏を離れない。ほろにがい感情に揺れながら互いを思い続ける二人は――……？ 幸田みうが瑞々しく描く、生涯一度きりの永遠の初恋。

「はらぺこな僕の使い魔事情」

著者：後之マツリ

価格：902円

【あらすじ】

サキュバスの先祖返りな色薪は、食い扶持をなくして常にはらぺこ状態。 残業中に漂ってきた“甘い香り”に我慢ができず発情してしまった色薪は、急いで帰ろうとするも今日は満月でサキュバスの力が強まる日。 様子のおかしい色薪を追いかけてきた後輩・鬼塚くんをうっかり誘惑してしまい……？ 生意気な後輩×はらぺこ淫魔の、突然始まる使い魔生活?描き下ろしも収録！

「俺はツレない君のダチ」

著者：二戸謙介

価格：957円

【あらすじ】

小出友作はヤンキー漫画の世界に憧れる≪友情オタク≫。友情に求めるハードルが高すぎるため、地元から出て進学した高校で友達が作れないまま二年生になった。唯一の友人は、活動がほとんどないホビ研の先輩（留年）……だが新学期の初日、小出は期待に胸を膨らませていた。 なぜならば――今日から不良だらけの工業高校と合併になったから！ 「最速最強のヤンキー」「瞬殺ノックアウト」――そんな物騒な通り名を持つ最強の不良がいると聞いた小出は工業高校に乗り込み、大智恋次郎というヤンキーと友達になる。夢が叶って喜ぶ小出だが、恋多き最強ヤンキー・恋次郎はなんと小出に一目惚れしていた！ 想い人の夢など知らぬ最強ヤンキーは、友情から最も遠い【恋愛感情】に脳内ピンク色で……!? さらに、SNSで大反響のすれ違いNTR「俺はこれから彼（恋人）を寝取ります」本編＆スピンオフを同時収録した、ハピエン確約・爆笑必至の奇行BL！