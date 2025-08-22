【「チートで家庭菜園」第1巻】 8月22日 発売 価格：814円 【「予言者からの鎮魂歌」第4巻】 8月22日 発売 価格：847円

幻冬舎は8月22日にマンガ「チートで家庭菜園」第1巻と「予言者からの鎮魂歌」第4巻を発売する。

「予言者からの鎮魂歌」第4巻 ～最強スキル《未来予知》で陰ながら冒険者を救っていた元ギルド受付係は、追放後にSランクパーティーの参謀となる～

「無能」と呼ばれギルドを追い出されてしまった（元）ギルド受付係・クラージ。 ……しかし、その実は、天に選ばれし者のみが授かる《未来予知》のスキルを持ち、密かに冒険者たちを危険から遠ざける、暗躍者だった！突如現れた《未来予知》を使う敵を前に、クラージたちは成すすべなく、瀕死の状態まで追い詰められ大ピンチ！？ 大人気異世界救済冒険譚、未来のさらに「先」へと向かう完結巻！！

「チートで家庭菜園」第1巻 多分私が精霊姫だけど、他に名乗り出た者がいるので、家庭菜園しちゃいます

貧乏令嬢のカレンは、たった一人の家族である義理の兄、クライドに密かな想いを寄せていた。 恋心を隠して過ごしていたある日、カレンは突然『精霊姫』の能力を授かる。植物に愛されるその力は、野菜や果物の収穫も自由自在。 内緒で育てる最高に美味しい家庭菜園は、少しずつカレンの日常を変えていって――！？

「小説家になろう」で人気のほのぼのスローライフラブコメディ、コミカライズ！