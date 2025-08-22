スタイル抜群のK-1ラウンドガールが伊藤英明似のイケメンマッチョに不意打ちキス！「これは昨日のお返し」とほほ笑む姿にスタジオが盛り上がった。

【映像】K-1ラウンドガールの不意打ちキスの瞬間

常夏の楽園・フィジーに集まった圧倒的な肉体美を持つ水着姿の美男美女が、2つの島『Island Blue』と『Island Pink』を舞台に島間を行ったり来たり毎日メンバーを“シャッフル（入れ替わり）”して恋愛していく同番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していく中で、すれ違いや恋の駆け引きを交えながら欲望と嫉妬が入り乱れる灼熱の恋愛バトルが展開される。

また、前シーズンに引き続きMCを務めるのはお笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、 “ゆきぽよ”こと木村有希。さらに、今シーズンより恋愛リアリティーショーMC初挑戦となる俳優の鈴木福が新たに番組MCとして加入し、ゲストとして俳優の犬飼貴丈が参戦した。

最終日を翌日に控え、夕暮れ時に2ショットタイムを設けたかほ（21歳／K-1ラウンドガール）とゆうた（29歳/パーソナルトレーナー）。2人はソファに腰かけ、これまでの日々を振り返った。そして「もしかしたら離れ離れになるかもしれへん」と最終シャッフルを心配するかほ。さらに昨日のキスを思い出し「先走った？」「気持ちが先走った」と笑い合い「もしかしたら今日最後かもしれへんから…ハグする」とハグを交わして「目つむって。これは昨日のお返し」と頬にキスをした。そんなかほを見て「いい〜！お返しかわいい！」と盛り上がるスタジオのMC陣。夕日をバックにキスをする2人に「最高！」「絵になるんだよな」とコメントが飛び交った。