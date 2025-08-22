　22日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円高の4万2700円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2610.17円に対しては89.83円高。出来高は4631枚となっている。

　TOPIX先物期近は3093ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.05ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42700　　　　　 +90　　　　4631
日経225mini 　　　　　　 42700　　　　　 +85　　　103444
TOPIX先物 　　　　　　　　3093　　　　　+9.5　　　　7223
JPX日経400先物　　　　　 27825　　　　　 +70　　　　 292
グロース指数先物　　　　　 785　　　　　　+2　　　　 120
東証REIT指数先物　　売買不成立

