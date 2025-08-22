日経225先物：22日0時＝90円高、4万2700円
22日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円高の4万2700円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2610.17円に対しては89.83円高。出来高は4631枚となっている。
TOPIX先物期近は3093ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42700 +90 4631
日経225mini 42700 +85 103444
TOPIX先物 3093 +9.5 7223
JPX日経400先物 27825 +70 292
グロース指数先物 785 +2 120
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3093ポイントと前日比9.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.05ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42700 +90 4631
日経225mini 42700 +85 103444
TOPIX先物 3093 +9.5 7223
JPX日経400先物 27825 +70 292
グロース指数先物 785 +2 120
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース