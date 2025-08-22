『うるわしの宵の月』来年1月放送開始 追加キャストに山根綺、瀬戸桃子！キャラ設定画解禁
テレビアニメ『うるわしの宵の月』が2026年1月からTBS系全国28局ネットにて放送されることが決定した。あわせて追加キャスト情報が解禁され、利根のばら役を山根綺、日比谷寿役を瀬戸桃子が担当する。
【画像】公開された利根のばら＆日比谷寿のキャラ設定画
『うるわしの宵の月』は、容姿端麗・スマートなふるまいで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵と、同じく「王子」と呼ばれる1つ上の先輩男子・市村琥珀。ともに「王子」と呼ばれる男女が繰り広げるラブストーリー。
新たに2名の追加キャストが発表され、利根のばらを山根綺、日比谷寿を瀬戸桃子が演じる。2人からはコメントも到着し、山根綺からは「王子×王子という、これまでに無かったテイストの作品で非常にキャッチーですし、読んでいる時のリズムというか、『間』が完璧なところが魅力だと思います！」、瀬戸桃子からは「恋をする彼、彼女らの『視線』の描かれ方が本作の世界観に引き込まれる魅力の一つだと思っております。」と作品の魅力を語っている。
■スタッフ
原作：やまもり三香（講談社「月刊デザート」連載）
監督：丸山裕介
シリーズ構成：久尾 歩
キャラクターデザイン：福田裕樹
音楽：伊藤 翼
アニメーション制作：イーストフィッシュスタジオ
■キャスト
滝口宵：一宮麗
市村琥珀：鈴木崚汰
利根のばら：山根綺
日比谷寿：瀬戸桃子
