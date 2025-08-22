A.B.C-Z、新曲「Cocktail」MV公開へ アニメーションダンス初挑戦で情報量ごちゃまぜな作品に
A.B.C-Zが22日にデジタルシングル「Cocktail」を配信リリースし、きょう午後8時よりミュージックビデオ（以下、MV）が公開される。今作は、浮遊感漂うロマンティックな新境地を切り拓く1曲で、作詞・作曲はシンガーソングライターの竹内アンナが担当している。
【写真】作詞作曲を担当したのは…シンガーソングライターの竹内アンナ
MVは独特の世界観の中で繰り広げられる、太極拳を模したアニメーションダンスが見どころで、振付はアニメーションダンスチーム「Atrass」を率いるRYUが手がけた。なおアニメーションダンスでのMVはグループとしても初の試み。その情報量ごちゃ混ぜな、カクテル状態の仕上がりに、彼らの新境地を感じ取れる作品となっている。
なお、リリースを記念し、プレゼントが当たる配信キャンペーンやTikTokキャンペーンも実施中。詳細はA.B.C-Z公式サイトにて。
「Cocktail」は、グループ初となる3ヶ月連続配信シングルリリースの第1弾。第2弾は9月19日配信の「すれ違う笑顔 さよならのキスを」、第3弾は10月17日配信の「鈍学塁功・DONGAKU-RUIKO」を予定している。
