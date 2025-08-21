『ボイプラ2』リアルタイム順位“一部”発表 8位圏内の2人が押し出される形に【穴あき順位一覧あり】
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の第6話が、21日に放送され、第3回グローバル投票の途中経過が一部公開された。
【番組カット】日本人練習生最高順位！感謝を伝えるマサト
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
第6話ラストには、現在実施中の「第3回グローバル投票」の途中経過の一部が発表された。発表されたのは、8位、9位、10位、24位、47位、48位のみとなる。
第5話で放送された「生存者発表式」の8位圏内からユ・カンミン（前回7位）、チェ・リブ（前回6位）が押し出された。なお、1位から5位は公表されていないため、ほかの練習生も変動している可能性がある。
また、前回47位だったハン・ヘリジュンは、大きくランクアップして24位に。47位はキム・テジョ（前回42位）、48位はキム・シファン（前回43位）となった。
【第6話発表順位】
8位：マサト（前回8位）
9位：ユ・カンミン（前回7位）
10位：チェ・リブ（前回6位）
24位：ハン・ヘリジュン（前回47位）
47位：キム・テジョ（前回42位）
48位：キム・シファン（前回43位）
