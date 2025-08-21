クリスタル・パレスのエベレチ・エゼのアーセナル加入が秒読みとなっているようだ。移籍市場の信頼筋であるジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、メディカルチェックが金曜日に予約されたと報じた。



カイ・ハフェルツの膝の負傷により獲得の動きを加速させたとのことだが、ライバルのトッテナム移籍が近いとも報じられていたため、「強奪」するような形となったことにアーセナルファンは大喜びのようだ。なんとエミレーツ・スタジアム近くのトンネルの壁に、一夜にしてエゼの壁画が出現したと『Daily Mail』は報じている。



ふつう、壁画は特別な功績を残した選手や監督を描くものだが、まだ獲得すら決まっていない選手が描かれるのは異例だ。作者は「ノースバンクシー」を名乗っており、Xに壁画の写真をポストしている。



もし一転して獲得が破談となった場合、大変な撤去作業を強いられることになるとも同紙は報じているが、なんとも気の早いことだ。



