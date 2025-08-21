須田景凪が、新曲「ラブル」を8月20日に配信リリースした。

新曲「ラブル」は、本日8月21日より第1話が放送されたTVアニメ『夢中さ、きみに。』オープニング主題歌となっており、大切な存在への再会を祈る、切なくハートフルなミッドアップナンバー。先月リリースした「ラストルック」に続いて2ヶ月連続リリースとなる。

本日「ラブル」が起用されたTVアニメ『夢中さ、きみに。』ノンクレジットOP映像も公開された。





『夢中さ、きみに。』の原作は、同時にTVアニメ化が決定し放送を開始した『カラオケ行こ！』でも注目を集め、ふとした出会いから生まれる唯一無二の日常を繊細に紡ぎ出す名手・和山やま。中高一貫の男子校に通うミステリアスな高校2年生・林美良と、ある事情で“逆・高校デビュー”を果たした同級生の二階堂明を軸に、魅力的なキャラクター、思春期ならではの人間模様に引き込まれるオムニバスストーリーだ。

なお、須田景凪は、来年3月より東京・大阪を巡る＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞の開催を発表している。”GLIMMER”＝”かすかな光”という意味を持つ今回のタイトルで、闇の中で希望を見出せるような一筋の光という意味が込められている。

「ラブル」

2025.8.20 Digital Release

＊TVアニメ『夢中さ、きみに。』オープニング主題歌 作詞 / 作曲：須田景凪

編曲：須田景凪, 赤山コウ

レーベル：A.S.A.B

Streaming ＆ Download：https://keinasuda.lnk.to/rubble

TVアニメ『夢中さ、きみに。』情報

2025年8月21日(木)放送開始 ・放送情報

AT-X：8月21日(木)から 毎週木曜日 21時30分〜

※リピート放送：毎週月曜日9時30分〜/毎週水曜日15時30分〜

TOKYO X：8月21日(木)から 毎週木曜日 22時30分〜

BS11：8月21日(木)から 毎週木曜日 23時30分〜

関西テレビ放送；8月21日から 毎週木曜日 25時45分〜

メ〜テレ：8月21日(木)から 毎週木曜日 26時00分〜

HBC北海道放送：8月21日(木)から 毎週木曜日 25時26分〜

ミヤギテレビ：8月21日(木)から 毎週木曜日 25時59分〜

TVQ九州放送：8月21日(木)から 毎週木曜日 26時00分〜 ・配信情報

ABEMAにて地上波先行・単独最速配信

ABEMA 8月21日(木)より毎週木曜 22時00分〜

その他サイトも8月24日(日) 22時00分〜順次配信予定

※放送・配信日時は変更になる場合がございます。 アニメ公式サイト： https://karaoke-muchusa.com

アニメ公式X ：@karaokemuchusa

アニメ公式TikTok： ＠karaoke-muchusa ©2025 和山やま/KADOKAWA/アニメ「夢中さ、きみに。」製作委員会

＜須田景凪 TOUR 2026 “GLIMMER”＞

2026年3月15日(日) 大阪：NHK大阪ホール

OPEN17:00/START18:00

2026年3月15日(日) 大阪：NHK大阪ホール

OPEN17:00/START18:00

OPEN17:00/START18:00

2026年3月29日(日) 東京：Kanadevia Hall

OPEN17:00/START18:00

須田景凪公式アプリ「yawn」プレミアム会員先行

2025年7月16日(水)19:00〜2025年7月27日(日)23:59

Official HP：https://www.tabloid0120.com/

＜須田景凪 presents “MINGLE -三面鏡-“＞

日程：2025年7月26日(土)

会場：Zeep Namba (OSAKA)

出演：須田景凪, Reol, Chevon

OPEN 17:00 / START 18:00

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00※土日祝休) チケット一般発売中

