【台風情報】「台風12号」九州南部→四国西部へ 今後の台風進路は【台風いつどこへ？今後16日間＆24時間の天気予報シミュレーション 気象庁 21日午後11時30分更新】
気象庁は、きょう（21日）午前9時、九州の西にある熱帯低気圧が、台風12号に発達したと発表しました。
▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション
きょう午後９時には鹿児島県垂水市付近にあって、１時間におよそ１０キロの速さで東へ進んでいます。
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルで、中心の南東側１５０キロ以内と北西側１１０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
今後の進路予想は【画像①】の通りです。
今後の進路はどうなる？
台風の中心は、
あす（２２日）午前９時には宮崎市付近
中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
あす（２２日）午後９時には高知県宿毛市の南西約７０キロ
中心の気圧は１００８ヘクトパスカルが予想されます。
が予想されます。
当該エリアの今後の天気の予報は？
【画像②～⑤】は、当該エリアの今後24時間の天気の予想です。
全国各地への天気の影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑥～⑬】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の情報に注意してください。