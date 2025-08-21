ウクライナ西部で、ロシア軍によるミサイルやドローンによる大規模な攻撃があり、少なくとも19人が死傷しました。アメリカ企業の工場も被害を受けました。

ウクライナ空軍は21日、20日夜〜21日朝にかけて、ロシア軍によるドローン574機とミサイル40発の攻撃があったと発表しました。

西部リビウでは、住宅など26棟が破損し、少なくとも1人が死亡し、3人がけがをしました。また、西部ムカチェボでは、アメリカ企業の工場に巡航ミサイルが直撃し、15人がけがをしました。

ゼレンスキー大統領は、SNSで「コーヒーメーカーなど日用品を製造するアメリカの民間企業が標的となった」と指摘しました。また、ゼレンスキー大統領は、「終戦に向けた国際的努力が存在しないかのように我々の国民を標的にしたとロシアを非難し、交渉に臨むシグナルを出しておらず、圧力と強力な制裁・関税が必要だ」と訴えました。

フランスメディアによりますと、ゼレンスキー大統領は20日の記者会見で、射程3000kmの新型ミサイルの実験に成功したと述べ、早くて今年末から量産を開始する予定だと発表しました。ウクライナのあらゆる地点から、モスクワが射程圏内となります。（ANNニュース）