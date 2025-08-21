「ボイプラ2」“セクシーニキ”ホー・ジョンシン、練習中に異例の行動 リーダー立候補・オールスター獲得も話題に
【モデルプレス＝2025/08/21】8月21日、Mnetのグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYSPLANET」（以下「ボイプラ2」／毎週木曜21時20分〜）の第6話がABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送された。Cグループの練習生であるホー・ジョンシンに注目が集まっている。
【写真】「ボイプラ2」話題の中国イケメン、セクシーすぎる姿
「BOYSPLANET」は、「Girls Planet999」「BOYS PLANET」「I-LAND」「I-LAND2」など数々のオーディション番組を制作したスタッフの最新プロジェクト。ZEROBASEONEを輩出した「BOYS PLANET」に次ぐオーディションとして期待が寄せられており、2つのプロジェクト「BOYSPLANET K」「BOYSPLANET C」という2つのプラネットが同一進行でスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流。「BOYS II PLANET」として新たなミッションがスタートしている。
第6話では「第1回生存者発表式」で生存した48人の練習生たちが、ユニットに分かれて人気K-POP楽曲を披露し競う“ランク争奪ポジションバトル”がスタート。今回は、ボーカル・ダンス・ラップのポジションに分かれ、オールスターと2スターがチームを作って創作ベースのステージを披露する。
今回は、結果に応じてランクが入れ替わるシステムとなっており、最終的にオールスターの参加者全員には個人のベネフィット20万点、各ポジション別で1位を取ったチームにはチームベネフィット25万点と「M COUNTDOWN」出演の権利、公式プラットフォーム「Mnet Plus」で全体1位のチームは単独でオンラインミーティングを実施することができる資格が与えられる。また、今回のバトルを終えると2スター全員が脱落する。
初回放送から自身のポジションを「セクシー」と発言し、個性的なキャラクターからSNS上では“セクシーニキ”の愛称で親しまれているCグループの練習生・ジョンシン。今回のバトルでは、チョン・イジョン、ニエン・ボー・ホン、リー・ツーハオとともにラップポジションで1TYMの楽曲「HOT」を披露するチームになり、最終的にリーダー選ばれた。
練習中には、歌詞や立ち位置を考える順序を話す際にメンバー同士で衝突。そして、突然がジョンシンが制作陣と会議をしたいと言い出し「僕は今練習ができていない状況です。やる気もないし集中力も出来ないのにどうやって続けろと言うんですか？」と訴えた。
その後、練習に合流したジョンシンは、辞退することを辞め「練習しよ」と一言。辞めたいと思った理由について聞かれると、ジョンシンは「色んな理由がある」と語った。結果、4人は揃って舞台に立ち、熱のこもったリリックを繰り出し、圧巻のパフォーマンスを披露。結果、ジョンシンはオールスターを獲得していた。（modelpress編集部）
