M!LK吉田仁人「エビライ2025」癒やしとなった存在とは 2ショットもおねだり「どうしてもお願いしたくて」
【モデルプレス＝2025/08/21】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人が8月21日、自身がパーソナリティを務める文化放送「M!LK 吉田仁人のレコメン！」（毎週木曜22時〜25時）に出演。8月15日〜17日に国立代々木競技場 第一体育館にて行われたM!LKらが所属するアーティスト集団・EBiDANによる年に1度の集結ライブ「EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR」を振り返った。
【写真】吉田仁人の癒やしの存在
今回の「EBiDAN THE LIVE」はダンスサイファー企画に初参加したこともあり「初めてのこともあってボロボロになってた（笑）」と振り返った吉田。その中で「唯一、今回は癒やしがあった」と切り出し、先日SDR（スターダストレコーズ）に“研究生”として所属することが発表されたサンエックスのキャラクター「すみっコぐらし」のユニット・しっぽず（えびてんのしっぽ、びふらいのしっぽ、あじふらいのしっぽ）の名前を挙げた。
“えびふらいのしっぽ”と“とんかつ”が仲良しだと聞いていた吉田は、リハーサル中に会場の奥で“とんかつ”がしっぽずを見守っているのを見て、「う〜わ、見てる！と思って。もうリハどうでも良いやってなって（笑）」と回顧。「癒やしー！！可愛いー！！」と本番には登場しないものの影で応援している仲間たちの存在に心が温まったようだ。
さらに、「EBiDAN THE LIVE 2025」に出演した9グループそれぞれの衣装と「すみっコぐらし」とのコラボグッズが発売されることに触れ、M!LKとコラボした“しろくま”とのエピソードも。「どうしてもお願いしたくて、初めて『EBiDAN THE LIVE』で、『しろくま、一緒に写真を撮ってもいいですか』って自撮りを一緒にした」と自ら写真撮影をお願いしたことを興奮気味に語り、「まじで最高だった！」と喜びを伝えた。
そして、最後には先輩らしく「みなさんも『しっぽず』の応援、引き続きよろしくお願いします」と呼びかけていた。
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
