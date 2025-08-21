21日朝に発生した台風12号は、午後5時すぎに鹿児島県に上陸し、今も東よりに進んでいます。今も強風域に入っている鹿児島市内から中継です。

鹿児島市内にある鹿児島読売テレビの本社前にいます。現在、雨は比較的落ち着いていますが、風は時折強く吹いています。

入り口には台風対策で今も土のうとブルーシートが置かれています。同じ場所で午後5時ごろに撮影された映像では、ガラスをうちつけるような雨が降っていて、建物の中まで浸水したということです。今は水がひいているような状態です。

駅にいた人に話を聞いたのですが、突然台風に変わったこともあり、シャッターを閉めるなどの対策も何もしないまま外出してしまったので困ったと話していました。

――この先も影響は続きそうでしょうか？

22日も交通に影響が出ています。九州新幹線はいまのところ運行する見込みですが、22日は県内の在来線は本数を減らしたり、運転を見合わせたりする予定だということです。

また、鹿児島県では22日、夕方にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。引き続き、土砂災害や河川の氾濫などに警戒をしてください。