2025年、SUPER EIGHT 横山裕の快進撃が続いている。5月に自身の1年間限定ソロプロジェクト「ROCK TO YOU」を始動させた後、ソロアルバム、全国ツアー、ファンイベント、盟友・渋谷すばるとの対バンなどを発表。さらに個人としても『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）でのチャリティーランナー、『大阪・関西万博』でのイベント開催など、その意欲的な姿勢に、ファンはもちろん業界内からも注目が集まっている。本稿では多彩なアプローチで活動する横山の魅力に触れたい。

6月にオリジナルソロアルバムをリリースし、7月26日の東京・EX THEATER ROPPONGI公演を皮切りに、全国11都市を巡るツアーもスタート。精力的な挑戦を続けている。SUPER EIGHTとしてのデビュー20周年という節目を経ての“武者修行”と銘打ったチャレンジに、ファンならずとも驚きを覚えた人も多いのではないだろうか。40歳を超えてから挑んだギターを携え、ステージに立つ横山の姿を見ようと、東京公演には多くのファンが駆けつけた。松岡昌宏は横山のライブに訪れたといい、その感想を自身がメインパーソナリティーを務めるラジオ番組『松岡昌宏の彩り埼先端』（NACK5）で触れ、会場が横山のつかみどころのない特有の空気感に溢れていて、観客の求めているものを体現していたと感じたのだという。バンドとのグルーヴ感、アーティストとしての佇まいはもちろん、後輩のAぇ! groupのオリジナル曲「神様のバカヤロー」をカバーしたというのも、兄貴分と後輩のいい関係性を感じ、ニヤニヤしながら見ていたそう。「勉強になった」と語っていた。

横山がソロライブで披露している「神様のバカヤロー」は、ソロアルバムの通常盤ボーナストラックとして収録された唯一のカバー曲。作詞を小島健、作曲を佐野晶哉が担当している。同楽曲をアルバムに収録するにあたり、横山が一人ひとりに電話をかけ、承諾をとっていたことをAぇ! groupのメンバーがレギュラーラジオ『Aぇ! groupのMBSヤングタウン』（MBSラジオ）でも明かしており、後輩といえどもリスペクトを忘れず、筋を通す横山の男気や真摯な姿勢を感じた。

また、同アルバムにはかつて共に活動したメンバーで盟友である渋谷すばるとのコラボレーション楽曲「繋がる」が収録されることでも話題になったが、さらなる驚きの大サプライズも控えていた。9月に兵庫・ワールド記念ホール、10月に東京・東京ガーデンシアターにて2人の対バン公演『横山裕×渋谷すばる』が開催されること発表されたのだ。発表されるとSNSはファンを中心に大きな盛り上がりを見せた。かつてグループの年長組“よこすば”コンビとしてグループを牽引してきた2人が、渋谷の脱退後、初めて同じステージの上に立つことになる。果たしてどのような空気感でパフォーマンスを披露するのかも非常に興味深いところだ。

話題となったAmazonオリジナルドラマ『私の夫と結婚して』日本版（Prime Video）で横山が演じたのは、主人公の親友と不倫関係に陥るマザコン夫・友也役。本人曰く「こんなにも共感できなかった役は初めて」というほど、演じるキャラクターの気持ちが理解できなかっったが、撮影を進めていくうちにスタッフは「友也がかわいそうに見えてきた」（※1）と言っていたそうだ。ヒール役でありながらも、その素直さがどこか憎み切れない人物として映ったのは、横山自身の持つ人間的な魅力がにじみ出ていたからだろう。

さらに誰もが驚いたのは、7月31日放送の『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）内で発表された『24時間テレビ』でのチャリティーマラソンランナーの挑戦だと思う。就任に際し、横山は「僕は子どもの頃、経済的にも不安の中で生きていました。そういう境遇の子どもたちが、今の時代も沢山いるんだということを僕が走ることによって知ってもらうだけでも意味があると思います」（※2）とコメント。誰に報告したいか聞かれると「おかん」と答え、「走るきっかけみたいなものも、おかんが試練として与えてくれたと思ってるし。『おまえやったらできるやろ』って言われてるみたいで」と、亡き母への思いを語っていた。幼い頃に両親が離婚。自身はジュニアとして活動をしながら中学校を卒業してからは建設会社でも働き始め、並行して弟たちの面倒も見ていたという横山（※3）。常に自分は二の次で、周囲の人たちへの愛情があるのは過去の経験に裏打ちされているからかも知れない。

横山率いる「横山会」も活発である。「横山会」とは横山を中心とした仲の良い事務所のメンバーなどが集まるグループで、これまでWEST.やAぇ! groupの公式YouTubeチャンネルでたびたびその交流の様子が公開されてきた。その「横山会」の催しとして、9月11日に『横山万博』と題したイベントが『大阪・関西万博』内で行われることとなったのだ。ストイックに仕事へ向き合いながらも、周囲への気遣いや後輩への敬意を忘れない姿勢こそが、横山裕という人物の持つ“人間力”の真骨頂なのだろう。

ツアーや『横山万博』、ファンクラブ会員を対象としたユニークなバーベーキューイベントの内容にも期待しつつ、今後の活躍にも注目したい。

（文＝北村ゆき）