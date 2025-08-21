Photo: 岡本玄介

デッカくて頑丈なエコバッグみたい。

ちょっとした旅行に出かけると、帰りはお土産やついで買いしたアレコレで荷物が増えるもの。現地で貰ったビニール袋じゃ薄すぎるし、エコバッグは容量が少ない…。

お出かけのお供にスリコのバッグ

3COINSの「丈夫で濡れにくい折りたたみキャリーオンバッグ」は、エコバッグ感覚で小さく持ち運べて、出先で荷物が増えても丸っと入る大容量。スーツケースから伸ばした持ち手に合体すれば、重くても苦になりません。

Photo: 岡本玄介

丈夫なうえにビニール製で濡れにくいので、ジムやスポーツ、プールや川遊びなどにバッチリ。ビショ濡れになった水着やタオルや浮き輪なども、コレに入れれば他を濡らしません。

ポケットがいっぱい

肩にかけるとこんな感じ。外側には表裏に幅広ポケット×2と細めのポケット×2があります。虫除けやタオルや小型扇風機などをテキトーに突っ込んでも、スケスケなので見失うことはありません。

Photo: 岡本玄介

小さくたたんだ時に留め具となるストラップは、脱いだシャツやカーディガンなどをホールドするのにピッタリ。こういうの、地味にうれしいですよね。

Photo: 岡本玄介

XLとSから選ぼう

我が家は3人家族なので、買ったのは高さ40cm×幅50cmで660円のXL。実は写真の中身は夏用の掛け布団を入れているのですが、まだ余裕があるくらい大容量です。高さ30cm×幅36cmで330円のSなら、普段使いにも良さそうなサイズ感です。

Photo: 岡本玄介

かなり小さくたためてかさばりませんし、旅先でお土産を大人買いしても帰りに重たい思いをせず楽チン。安いのでラフに使い込めるのも最高です。

Source: 3COINS (1, 2)