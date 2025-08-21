気象庁によると、台風第12号は、鹿児島県を東へ進んでいます。九州南部では22日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

九州南部では、引き続き22日夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

気象庁の発表内容は以下のとおり。

［気象概況］

台風第12号は、21日22時には鹿屋市付近にあって、1時間におよそ10キロの速さで東へ進んでいます。中心の気圧は1006ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。

台風第12号は、今後、九州南部を東から北東へ進み、22日午後には日向灘に達し、熱帯低気圧に変わるでしょう。

［雨の予想］

鹿児島県では、これまでの大雨により、土砂災害や洪水災害の危険度が高くなっている地域があります。

九州南部では22日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。台風の動きが遅いため、同じ地域で雨が降り続いて、総降水量が多くなるおそれがあります。

22日00時から23日00時までに予想される24時間降水量は多い所で、

九州北部地方 80ミリ

九州南部 180ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

九州南部 鹿児島県（奄美地方を除く）

22日夕方にかけて

［風の予想］

九州南部では22日にかけて強い風の吹く所があるでしょう。

22日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 18メートル （25メートル）

［波の予想］

九州南部では22日にかけて、うねりを伴い波の高い所があるでしょう。

22日にかけて予想される波の高さ

九州南部 3メートル うねりを伴う

［防災事項］

九州南部では、22日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州北部地方では、22日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

また、九州南部及び九州北部地方では、22日にかけて、強風やうねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

［補足事項］今後発表する台風情報、防災気象情報に留意してください。次の「令和7年 台風第12号に関する情報（総合情報）」は、22日5時頃に発表する予定です。