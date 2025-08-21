

平手友梨奈

平手友梨奈が21日、自身初のワンマンライブ「平手友梨奈 1st LIVE “零”」を開催。ライブで初披露された平手友梨奈作詞の新曲「I’m human」を8月26日に配信リリースすることが決定した。また、ワンマンライブの映像を平手友梨奈オフィシャルYouTubeチャンネルで、8月27日に配信されることも決定した。

今回のワンマンライブではソロ活動をスタートしてからリリースされた楽曲「bleeding love」や「ALL I WANT」、「イニミニマイニモ」、グループ活動時代の楽曲、カバー楽曲など全12曲を披露。圧倒的パフォーマンスで会場のオーディエンスを盛り上げた。

そしてワンマンライブ最後に初披露した、平手友梨奈作詞の新曲「I’m human」を8月26日に配信リリースすることが決定。同曲のジャケット写真も公開。「I’m human」は、自身の葛藤や生きる意思を表現した歌詞に、ダークで重厚な音が相まって独自の世界観を貫いた1曲に仕上がっている。

さらに、ワンマンライブ映像を8月27日に平手友梨奈オフィシャルYouTubeチャンネルで配信されることも決定。一度限りの配信となる。詳細は追って告知される。