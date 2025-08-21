英ロックバンド、ビートルズのジョン・レノンさんが残した歌声を元に３０年前に発表された「フリー・アズ・ア・バード」「リアル・ラヴ」が人工知能（ＡＩ）技術によって歌声がより鮮明になり、この２曲を含めたＣＤ８枚組み「アンソロジー・コレクション」が１１月２１日に発売される。

公式サイトが今月２１日に発表した。「フリー――」はオンラインで先行配信が始まった。

ビートルズは１９７０年に事実上解散し、８０年にレノンさんは銃撃されて死亡。２曲はレノンさんが７０年代にピアノなどで弾き語りしたもので、９０年代中盤に他のメンバー３人が歌や演奏を重ねて完成させた。ただ、当時の技術では歌声と楽器などの音を完全には分離できず、声にひずみなどが残った。

その後のＡＩ技術の進化で歌声の鮮明な抽出が可能になった。２０２３年、レノンさんの歌、０１年に亡くなったジョージ・ハリスンさんのギターの演奏などを元に、ポール・マッカートニーさんとリンゴ・スターさんが演奏と歌を加え、「最後の新曲」として「ナウ・アンド・ゼン」を発表。今回も同じ技術を活用し、より自然なレノンさんの声を抽出して制作した。