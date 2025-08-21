『愛の、がっこう。』“癒やしの存在”がまさかの流血…SNSで悲鳴＆怒り「なんてことしてくれるんだ！」「助かって」【ネタバレあり】
俳優の木村文乃が主演し、Snow Manのラウールと共演するフジテレビ系木曜劇場『愛の、がっこう。』（毎週木曜 後10：00）第7話が、21日に放送された。劇中の“癒やし要素”として人気を集めてたカヲル（ラウール）の弟分・竹千代（坂口涼太郎）がまさかの自体に見舞われ、SNSで視聴者からの悲鳴が飛び交った。（以下、ネタバレを含みます）
【写真】色気ダダ漏れ！圧倒的スタイルでホストを演じるラウール
本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合うラブストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・小川愛実（木村）が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲルに言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていくも、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく2人を襲う。
第7話の終盤、カヲルが退院したのと時をおなじくして、ホストクラブ「THE JOKER」には看板ホストのつばさ（荒井啓志）のもとへ、太客である女社長・宇都宮明菜（吉瀬美智子）が「話がある」とやってくる。すると明菜社長はナイフをふりかざし「どうして私を切ったの？」と襲いかかる。
松浦（沢村一樹）が制止しようとするが振り切った明菜社長のナイフよって、さらに止めようとした竹千代が負傷。なんとか押さえつけられた明菜社長だったが、「カヲルさーん！」と叫び、腕から痛々しく流血する姿が映し出された。
劇中でもコミカル要素を担い、健気にカヲルを慕う竹千代だっただけにSNSでは「絶対無事でいてくれよ…！！」「竹千代大丈夫なの…？」「オレらの竹千代を傷付けやがって」「癒しの竹千代になんてことしてくれるんだ！！！！！！」「助かって竹千代！」「竹千代ーーーーー！！！！！」と怒りや心配の声が殺到している。
